الأردن يشارك بمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - شارك رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة، يرافقه مدير إدارة العلاقات الدولية في المركز نضال مقابلة في المؤتمر والجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تنهي أعمالها اليوم الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد أن استمر انعقادها ليومي 27 و28 يوليو الجاري، تحت عنوان: "إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية".

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ويتناول المؤتمر إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية عبر تأكيد وتكريس أهميتها في تحقيق الحوكمة وخطة التنمية المستدامة، ووضعها كأولويات في المنطقة العربية، وتعزيز القدرات في الرصد والمتابعة، واقتراح برامج للتثقيف، وتعزيز وبناء ورفع القدرات، والتوعية والتثقيف فيما يتعلق بأهمية إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية.



كما يستعرض المؤتمر مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإطار المعياري الدولي لها، ويسلط الضوء على المناهج والأدوات لتفعيل هذه المبادئ في مسار التخطيط وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتأثيرها وفاعليتها على أرض الواقع من الناحية الحقوقية، وإبراز دورها في إرساء سياسات فعالة قادرة على الاستمرار على المدى الطويل، ودور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصدها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن إدماج أفضل لمقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية.



وتضمن جدول أعمال المؤتمر برنامجا حافلا يحظى بثمانية جلسات على مدار يومين ومؤتمر صحفي لرئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتسليم الرئاسة لسالم بو حبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ثم إلقاء كلمته، ثم كلمة ممثل الدولة الموريتانية.

