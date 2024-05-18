السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اقتحام بلدتين بالخليل وقلقيلية

حزب الله يقصف موقعين للاحتلال

التعليم العالي تعقد ورش بآليات القبول في الجامعات الأردنية لأبناء الجالية في الكويت

5 شهداء في غارة الاحتلال على مخيم النصيرات

وزيرة الصحة السلوفاكية توضح حالة رئيس الوزراء

غرق سفينة في البحر الأسود طاقمها من السوريين والمصريين

4 شهداء في قصف الاحتلال على شرق خان يونس

66 مخالفة للسقوف السعرية للدجاج في نحو أسبوعين

الصفدي يلتقي المفوض العام للأونروا الأحد

الحكومة توضح حول إلغاء الإجازات بدون راتب

السبت، 18-05-2024 02:30 م

الأردن يشارك بمؤتمر دولي لتطوير صناعات اليورانيوم في كازاخستان

1694600987_415_266023_


الوكيل الإخباري - شارك وفد من شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، بالمؤتمر الدولي السادس لتطوير صناعات اليورانيوم، الذي تنظمه شركة كازاتومبروم بمدينة الماتي في كازاخستان.

اضافة اعلان


وقدم مدير عام الشركة الدكتور محمد الشناق، خلال مشاركته بجلسة حوارية عامة بالمؤتمر كمتحدث رئيسي، عرضا لأهم منجزات مشروع اليورانيوم الأردني باعتباره فرصة استثمارية جاذبة.


وبحسب بيان صدر عن الشركة اليوم السبت، أشاد الحضور من المتخصصين والخبراء بما وصل إليه مشروع اليورانيوم الأردني من إنجازات وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تعدين اليورانيوم.


وعقد الوفد الأردني المشارك على هامش المؤتمر، عدة اجتماعات مع كبرى الشركات لبحث إمكانية التعاون والاستثمار التجاري لمشروع اليورانيوم الأردني، حيث اجتمع مع شركة كازاتومبروم الكزخية التي تعد من أكبر شركات تعدين اليورانيوم على مستوى العالم وتنتج نحو نصف الإنتاج العالمي.


وعرض الشناق خلال الاجتماع ما وصل إليه مشروع اليورانيوم الأردني والفرص الاستثمارية له.


وأبدى الفريق الكازاخي برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لشركة كازاتومبروم، اهتمامه بالمشروع وعقد شراكة تعاونية واستثمارية.


وضم الوفد الأردني المشارك مساعد مدير عام شركة تعدين اليورانيوم الأردنية المهندس صايل العضايلة، ومدير العمليات التشغيلية لاستخلاص اليورانيوم الدكتور محمد النايف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6a5bfbcb-1824-48e9-b717-73722204f2a7

التعليم العالي تعقد ورش بآليات القبول في الجامعات الأردنية لأبناء الجالية في الكويت

image (5)

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ووعي شعبه قوي وثابت على مواقفه المشرفة

441484322_755763990040177_5507292841289167589_n

"المهندسين" تسلم منزلين لأسر عفيفة في مخيم الوحدات وحي نزال

552651

66 مخالفة للسقوف السعرية للدجاج في نحو أسبوعين

18052024_042814

3 جوائز للأردن في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF 2024)

495622

الصفدي يلتقي المفوض العام للأونروا الأحد

أخبار متعلقة
1000464544

رئيس الديوان الملكي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في محافظة إربد

1000464506

204 سيدات يسجلن بقطاع العمل المنظم خلال الربع الأول للعام الحالي

602397438

الاتفاق على آليات عمل جديدة لمشروع صرف صحي بلدة المغير في إربد

WhatsApp Image 2024-04-22 at 1.40.44 PM

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

438805471_737900375179816_8798812845763998301_n

ضريبة الدخل والمبيعات: التسجيل بنظام الفوترة الوطني إلزامي للمنشآت والأفراد الملزمين بإصدار فواتير

1120236192347329693455

بدء صرف رواتب موظفي القطاع العام اعتبارا من اليوم