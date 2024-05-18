الأردن يشارك بمؤتمر دولي لتطوير صناعات اليورانيوم في كازاخستان

الوكيل الإخباري - شارك وفد من شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، بالمؤتمر الدولي السادس لتطوير صناعات اليورانيوم، الذي تنظمه شركة كازاتومبروم بمدينة الماتي في كازاخستان.

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وقدم مدير عام الشركة الدكتور محمد الشناق، خلال مشاركته بجلسة حوارية عامة بالمؤتمر كمتحدث رئيسي، عرضا لأهم منجزات مشروع اليورانيوم الأردني باعتباره فرصة استثمارية جاذبة.



وبحسب بيان صدر عن الشركة اليوم السبت، أشاد الحضور من المتخصصين والخبراء بما وصل إليه مشروع اليورانيوم الأردني من إنجازات وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تعدين اليورانيوم.



وعقد الوفد الأردني المشارك على هامش المؤتمر، عدة اجتماعات مع كبرى الشركات لبحث إمكانية التعاون والاستثمار التجاري لمشروع اليورانيوم الأردني، حيث اجتمع مع شركة كازاتومبروم الكزخية التي تعد من أكبر شركات تعدين اليورانيوم على مستوى العالم وتنتج نحو نصف الإنتاج العالمي.



وعرض الشناق خلال الاجتماع ما وصل إليه مشروع اليورانيوم الأردني والفرص الاستثمارية له.



وأبدى الفريق الكازاخي برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لشركة كازاتومبروم، اهتمامه بالمشروع وعقد شراكة تعاونية واستثمارية.



وضم الوفد الأردني المشارك مساعد مدير عام شركة تعدين اليورانيوم الأردنية المهندس صايل العضايلة، ومدير العمليات التشغيلية لاستخلاص اليورانيوم الدكتور محمد النايف.