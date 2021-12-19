الأردن يشارك بمشروع دولي لترويج البترا سياحيا

الوكيل الإخباري - شارك الاردن بالاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لمشروع "منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونيسكو"، الممول من الاتحاد الأوروبي – برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يهدف الى الترويج للمناطق الاثرية في العالم ومن ضمنها مدينة البترا.

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وشارك بالاجتماع الذي عقد في مدينة غرناطة باستضافة من المؤسسة الأندلسية العالمية للتراث الأندلسي عبر منصة زووم، دائرة الاثار العامة والجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع من الاردن، ودائرة القلاع وقرى القرون الوسطى وجامعة باليرمو من ايطاليا، ورابطة غرف التجارة والصناعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمؤسسة الأندلسية العامة للتراث الأندلسي من إسبانيا، وجامعة ألغارف من البرتغال، واتحاد منظمات الأعمال المصرية، حيث قدم الشركاء في المشروع المنجزات التي تم تحقيقها خلال العام الاول من المشروع. واعلن مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور فادي بلعاوي خلال الاجتماع عن عقد المؤتمر الدولي الخامس عشر للأثار خلال شهر تموز 2022، مؤكدا اهتمام الدائرة في انجاح مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات وجميع الجهود التي تسهم بترويج المناطق الاثرية والسياحية الأردنية عالميا.



ولفت إلى ان الدائرة ستعقد ورشة عمل خاصة للمشروع بحيث يقوم الشركاء خلالها بعرض منجزات المشروع وتطور سير العمل فيه، موضحا ان المشروع سيعود بالفائدة على المدينة الوردية من خلال انشاء مشروعات مبتكرة باستخدام تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية لإعداد فيديوهات واستخدام اساليب اخرى للترويج السياحي للمدينة، اضافة الى العديد من الانشطة في مجال التراث الثقافي غير المادي. من جانبه، عرض منسق المشروع في الأردن الدكتور طلال العكشة الدور الذي يلعبه المشروع في وضع المملكة والبترا على الخريطة السياحية والأثرية العالمية والتعريف بها.

