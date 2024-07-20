الأردن يشارك بمعرض تعليمي دولي في مدينة أربيل

الوكيل الإخباري - يشارك الأردن في فعاليات المعرض التعليمي الدولي السابع المختص في السياحة التعليمية في مدينة أربيل/ إقليم كردستان العراق، الذي افتتح اليوم السبت، ويستمر يومين، برعاية محافظ أربيل أوميد خوشناو، والقنصل الأردني العام في المدينة فؤاد المجالي.

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ويضم جناح الأردن في المعرض الذي أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقنصلية الأردنية العامة في أربيل، أجنحة لـ22 جامعة أردنية رسمية وخاصة.



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في بيان صحفي اليوم، أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مع ضرورة العمل على تسويق الجامعات لنفسها وللتخصصات والبرامج المتميزة التي تقدمها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية.



ونوه بالسمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، والذي ساهم في تخريج آلاف الطلبة الوافدين الذين أثبتوا تميزهم لدى التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، حيث لا بد من البناء على هذه الإنجازات لاستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.



بدوره، قال أمين عام الوزارة رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهودا جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة.



وأضاف أن مشاركة الأردن بالمعرض تأتي تنفيذا للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخرا التي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.