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الإثنين، 27-12-2021 01:29 م

الأردن يشارك بمعرض "ديمدكس" للدفاع البحري في قطر

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الوكيل الإخباري - يشارك الأردن بجناح كبير في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس"، الذي تنطلق فعالياته في 21 آذار المقبل وتستمر ثلاثة أيام تحت شعار "الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري".

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وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث الذي يقام مرة كل سنتين بمشاركة عربية ودولية واسعة، في بيان، اليوم الاثنين، عن بدء عملية التسجيل الإلكتروني للمشاركة في المعرض، والذي يجمع العديد من كبار المسؤولين الحكوميين وأقطاب صناعة الأمن والدفاع لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الأمن والدفاع البحري العالمي.


ويقام المعرض تحت رعاية أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتنظيم من القوات المسلحة القطرية.


وذكرت اللجنة أنها تلقت ردود فعل إيجابية من الشركات المحلية والدولية على حد سواء، مؤكدة أنه بفضل السمعة التي بات يحظى بها المعرض في أوساط العارضين، و تم حجز ما يقرب من 90 % من المساحة الكلية المخصصة للعرض، حيث تأكد مشاركة 14 جناحاً دولياً، تضم بالإضافة إلى الأردن كلا من إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، باكستان، إيران، الهند، الصين وكرواتيا.


وتحدث البيان عن إقبال كبير منتظر من الشركات القطرية التي سبق أن حققت نجاحات باهرة في النسخ السابقة من "ديمدكس"، حيث تهدف تلك الشركات إلى عرض أحدث منتجاتها وتعزيز شراكاتها مع الشركات الرائدة في الصناعة الدفاعية.


وأوضحت اللجنة المنظمة، أن هناك أعدادا كبيرة من المسؤولين والوفود العسكرية رفيعة المستوى ستقوم بزيارة المعرض، حيث تم إرسال عدد من الدعوات لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان وقادة البحريات في العديد من الدول.


وسيتضمن المعرض، فعاليات أخرى بارزة مثل عرض السفن الحربية الزائرة في ميناء حمد، وكذلك مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي سيعقد في اليوم الثاني للمعرض، حيث سيجمع أبرز الأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم في حلقات نقاشية لبحث أحدث الاتجاهات الإقليمية والدولية في قطاع الأمن والدفاع البحري.


كما سيسلط الضوء على التقنيات الحديثة التي تشمل مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وأنظمة مكافحة القرصنة المبتكرة.

 




 

 


 

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