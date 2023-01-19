الأردن يشارك بمعرض علماء الغد في ايرلندا

الوكيل الإخباري - شارك وفد أردني بمعرض علماء الغد الدولي الذي أقيم في العاصمة الايرلندية دبلن وهو المعرض الأوسع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في أوروبا.

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وقالت السفارة الايرلندية في عمان من خلال بيان اليوم الخميس، أن الفرصة أتيحت لفائزيْن أردنيين لعرض مشروعهما في مبادرة علماء الغد الدولي، بالإضافة إلى التعرف وتبادل المعلومات والمعرفة مع الطلبة الآخرين من أوروبا وأفريقيا.



وأشارت الى زيارة نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن ووزير التنمية الخارجية الإيرلندية شون فليمنغ للجناح الأردني، حيث تعرفا على مشروع الطالبين الفائزين واطلعا على آفاق تنفيذ برنامج علماء الغد في الأردن، مؤكدين أهمية مشاركة الأردن في هذا المعرض.



وكان الطالبان باسل أبو سلامة وسيف نخلة واللذان فازا بالمركز الأول بمشروعهما «Xchange» هذا العام من معهد اليوبيل، أعربا عن سعادتهما بتمثيل الأردن في معرض علماء الغد الدولي.



وقالت السفارة، " خلال تواجد باسل وسيف في دبلن قاما بزيارة أماكن معروفة في ايرلندا وعلى رأسها جامعة "Trinity" العريقة، تلاها زيارة متحف "EPIC" وهو متحف تفاعلي يعرض معلومات حول الهجرة الايرلندية والاغتراب إلى بلدان أخرى، إضافة الى التعرف على أكبر حاضنة أعمال "Dogpatch Labs" وهو أضخم مركز لبدء التشغيل والترويج للابتكار.



وقالت سفيرة ايرلندا في الأردن ماريان بولجر، "من الرائع رؤية المواهب الأردنية الشابة تشارك في معرض علماء الغد الدولي لأول مرة. لقد ألهمني مشروع "X-Change" كيف يسعى إلى دعم وتعزيز التواصل لمجتمع الصم.



وأضافت، أنا فخورة للغاية بأن أكون جزءا من مبادرة علماء الغد التي أطلقتها السفارة، وآمل أن تزداد قوتها كل عام في الأردن في المستقبل. أتطلع إلى رؤية المشاريع المتنافسة لهذا العام في معرض حزيران 2023".



من جانبه قال رئيس جمعية علماء الغد محمد طهبوب، الذي شارك الطالبين باسل وسيف في المعرض، "إن مشاركتنا كوفد أردني مع طلابنا الأردنيين هي لحظة فخر لنا جميعًا، ورؤيتهم يشاركون في مثل هذه الأنشطة المهمة والمعارض الدولية تحفزنا على دعم هذا النوع من المبادرات أكثر فأكثر".

