الأردن يشارك بملتقى التحول الرقمي للتعليم

الوكيل الاخباري - شارك الأردن أعمال الملتقى الخاص للتحول الرقمي للتعليم الذي اختتم أعماله مؤخرا في دبي، والذي نظمته شركة "كلاسيرا" للتعلم الذكي بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).



ومثل الأردن في الملتقى مندوباً عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي الذي استعرض بكلمته نبذة تاريخية عن الواقع وأهم التطورات على التعلم الإلكتروني.

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