الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بيوم التراث العالمي

الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة اليوم الاثنين، بيوم التراث العالمي الذي يصادف 18 نيسان من كل عام تحت شعار " التراث والمناخ"، حيث أضاءت دائرة الآثار المواقع الأثرية في أنحاء المملكة كافة باللون البنفسجي احتفالاً بهذه المناسبة.



وتخلل الحفل الذي نظمته دائرة الآثار العامة تحت رعاية وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، وحضور مدير عام الدائرة الدكتور فادي بلعاوي، وأمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومستشار الوزير هشام العبادي، ورؤساء الجمعيات السياحية والشركاء بالقطاع السياحي، العديد من النشاطات الثقافية والتراثية.



وعلى هامش الحفل أقامت وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة افطاراً رمضانياً لعدداً من الأيتام وذلك بالتعاون مع دار رعاية الأيتام ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث قامت الدائرة بتكريم الأطفال المشاركين، وفريق العمل المنظمين للحفل.

اضافة اعلان