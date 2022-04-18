الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

مطلوب حاول الهروب من الأمن فصدم مركبتين في عمان

اللقاءات الرمضانية للنزلاء وذويهم تتوالى على موائد افطار مراكز الاصلاح

اعتقال رجل هاجم الشرطة بسكين قرب مقر رئيس الوزراء البريطاني

الملك لعاهل البحرين: اتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية

مجلس الأمن يلتئم الثلاثاء لبحث تطورات الأوضاع في القدس

الملك: على المجتمع الدولي الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية

مطالبة بتأجيل سداد أقساط القروض لشهرين من كل سنة

حزب المواطنة يثمن مواقف الهاشميين حيال القضية الفلسطينية

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة وسماع دوي انفجارين

بلدية الطفيلة تنفذ حملات رقابية على نتافات الدواجن ومحلات بيع اللحوم

الإثنين، 18-04-2022 09:26 م

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بيوم التراث العالمي

f


الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة اليوم الاثنين، بيوم التراث العالمي الذي يصادف 18 نيسان من كل عام تحت شعار " التراث والمناخ"، حيث أضاءت دائرة الآثار المواقع الأثرية في أنحاء المملكة كافة باللون البنفسجي احتفالاً بهذه المناسبة.

وتخلل الحفل الذي نظمته دائرة الآثار العامة تحت رعاية وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، وحضور مدير عام الدائرة الدكتور فادي بلعاوي، وأمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومستشار الوزير هشام العبادي، ورؤساء الجمعيات السياحية والشركاء بالقطاع السياحي، العديد من النشاطات الثقافية والتراثية. 

وعلى هامش الحفل أقامت وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة افطاراً رمضانياً لعدداً من الأيتام وذلك بالتعاون مع دار رعاية الأيتام ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث قامت الدائرة بتكريم الأطفال المشاركين، وفريق العمل المنظمين للحفل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

مطلوب حاول الهروب من الأمن فصدم مركبتين في عمان

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

اللقاءات الرمضانية للنزلاء وذويهم تتوالى على موائد افطار مراكز الاصلاح

w

الملك لعاهل البحرين: اتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية

w

الملك: على المجتمع الدولي الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية

320223015402630866135

مطالبة بتأجيل سداد أقساط القروض لشهرين من كل سنة

244054_13_1642148912

حزب المواطنة يثمن مواقف الهاشميين حيال القضية الفلسطينية

أخبار متعلقة
كمم

صبيح المصري: متفائل بالفترة المقبلة ومستمرون بالإستثمار في الأردن

w

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

f

وزارة المياه تحتفل بيوم المياه العالمي

3202220183254659504587

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بيوم المياه العالمي