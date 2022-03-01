الأردن يشارك غدا بمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

الوكيل الإخباري - يشارك وزير الداخلية مازن الفراية في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين التي يعقدها مجلس وزراء الداخلية العرب يوم غد الأربعاء في تونس.

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وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماعات التي تعقد بمشاركة وزراء الداخلية العرب وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية، تهدف لبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وضمان أمن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته.



ويتضمن جدول أعمال الدورة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة ونتائج تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في الدورة السابقة، وتقرير عن إنجازات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على صعيد الدورات التدريبية واللقاءات العلمية التي نظمتها الجامعة للعاملين في أجهزة الأمن العربية.



وأشار البيان الى ان الاجتماع سيناقش مجموعة من مشاريع الخطط والاستراتيجيات الأمنية في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية والتوعية الأمنية والحماية المدنية (الدفاع المدني، واعتماد توصيات الصدارة عن المؤتمرات والاجتماعات الأمنية المتخصصة التي تم عقدها مسبقا).

واضاف انه سيتم بحث بعض الأمور المالية والتنظيمية الإدارية الخاصة بعمل الأمانة العامة للمجلس.





