الأردن يشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين

الوكيل الإخباري - يشارك وزيرا المالية محمد العسعس والتخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي و مجالس محافظي مجموعة البنك الدولي، التي تنطلق من 18 إلى 24 نيسان/أبريل الحالي.

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ووفق مصدر لـ "المملكة"، فإنه من المقرر أن يغادر الوزيران ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، مطلع الأسبوع المقبل، إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في عدة حوارات وجلسات ضمن جدول أعمال الاجتماعات السنوية.



ومن المقرر أن يشارك العسعس، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في جلسة بشأن "تحقيق الانضباط المالي مع الحماية الاجتماعية في الأردن"، حيث تعقد في 21 نيسان/أبريل الحالي.



ويشارك في هذه الاجتماعات؛ محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.



وأثناء الاجتماعات السنوية، يتخذ مجلسا المحافظين قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، و يعتمدان القرارات ذات الصلة.



وتعقد خلال الاجتماعات، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.



وستُعقد فعاليات اجتماعات الربيع لهذا العام في الفترة من 18 إلى 24 نيسان/أبريل 2022، حيث ستكون جميع الفعاليات العامة والفعاليات التي يقتصر الحضور فيها على المدعوين افتراضية عبر شبكة الإنترنت.

