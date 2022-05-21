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السبت، 21-05-2022 11:20 ص

الأردن يشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية

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الوكيل الإخباري - يبدأ الأردن اعتبارا من يوم غد الأحد مشاركته في أعمال الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي تُعقد في جنيف خلال الفترة من 22-28 أيار.

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حيث شكّل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وفداً رسمياً رفيع المستوى برئاسة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري للمشاركة في أعمال هذه الدورة واجتماع الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب الذي يُعقد في نفس المكان صبيحة يوم غد قبل بدء اجتماعات الجمعية.


ويُشارك الوزير الهواري في اجتماعات جمعية الصحة العالمية لغاية يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر فيما تستمر مشاركة باقي أعضاء الوفد الأردني إلى حين الانتهاء من اجتماعات الجمعية يوم 28 أيار وذلك بعد أن تلتحق الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية بالوفد لترأسه عن المدة المتبقية لاجتماعات الجمعية.


ويضم الوفد في عضويته كل من المندوب الدائم للمملكة في جنيف ومدير ادارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي ومدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة والسكرتيرين الأول والثاني في المندوبية الأردنية بجنيف.


وستركز اجتماعات جمعية الصحة العالمية هذا العام على عنوان "الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة" وستتضمن تعيين المدير العام القادم لمنظمة الصحة العالمية.

وستناقش جمعية الصحة الاستراتيجيات العالمية بشأن سلامة الأغذية، وصحة الفم، والبحوث والابتكار في مجال السل، كما سيناقَش تقرير الفريق العامل المعني بالتمويل المستدام لمنظمة الصحة العالمية.


ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة العديد من الموضوعات الرئيسية الأخرى مثل استعداد منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والاستجابة لها، وتنفيذ خارطة طريق 2023-2030 لخطة العمل العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.


كما سيتم مناقشة خطة عمل عالمية مشتركة بين القطاعات بشأن الصرع وغيره من الاضطرابات العصبية 2022-2031، وغيرها من المواضيع التي تهتم بها جمعية الصحة العالمية.

 




 

 


 

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