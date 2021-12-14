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الثلاثاء، 14-12-2021 06:53 ص

الأردن يشارك في 'اجتماع مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي'

الصفدي


الوكيل الإخباري - يشارك الأردن، الثلاثاء في الاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي، في العاصمة السويدية ستوكهولم، حسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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ويحضر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاجتماع، الذي سيعقد الساعة 2 ظهرا، حسب وزارة الخارجية.


وكان الصفدي قد قال في الاجتماع الوزاري الرابع لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي و معاهدة عدم الانتشار، إنّ الأردن سيواصل العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية.


وعقد الاجتماع الوزاري الرابع في العاصمة الإسبانية مدريد.


 




 

 


 

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