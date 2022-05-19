الأردن يشارك في اجتماع وزراء العمل لدول الاتحاد من أجل المتوسط

الوكيل الإخباري - شارك الأردن ضمن رئاسته المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في رئاسة الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء العمل لدول الاتحاد من أجل المتوسط الذي استضافه المغرب تحت عنوان "توظيف الشباب وتعزيز إدماج المرأة في سوق العمل".

اضافة اعلان



وقال ممثل الأردن؛ وزير العمل نايف استيتية إن الاجتماع الوزاري الذي استمر يومين، ركز على التشغيل وقابلية التوظيف، لا سيما بين الشباب والنساء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بعد جائحة كورونا، كما ناقش وزراء العمل المشاركون في الاجتماع، وبحضور ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، تحديات سوق العمل الأكثر إلحاحا في المنطقة الأورومتوسطية.



وأكد استيتية أن توفير فرص العمل، وتحديدا بعد جائحة كورونا وآثارها السلبية على سوق العمل، أصبح تحديا أساسيا ليس للأردن فقط، وإنما لجميع دول جنوب المتوسط ما يستدعي بذل جهود مضاعفة في التنسيق والتعاون بين ضفتي المتوسط لخفض معدلات البطالة، مع التركيز على تطوير منظومة التدريب المهني والتقني ومعاهد التدريب لتشمل قطاعات جديدة ليستفيد منها الشباب ذكورا وإناثا، بالإضافة إلى ضمان توفر بيئة عمل آمنة ولائقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.



وبين أن التوجيهات الملكية السامية تركز على الاهتمام بالشباب والمرأة؛ إيمانا بأهمية دورهم شركاء الحاضر وبناة المستقبل في البناء والعطاء، ويحظون بالاهتمام لزيادة مشاركتهما في سوق العمل.