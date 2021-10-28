الأردن يشارك في الاجتماع الثالث للمرصد العربي لحقوق الإنسان

الوكيل الاخباري - شارك الأردن في الاجتماع الثالث للمرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد أخيراً في القاهرة.



وجرى خلال الاجتماع التصويت على اللائحة الداخلية للمرصد، ووضع الخطة الاستراتيجية لعمله، بالإضافة إلى الإعداد لمرحلة تشكيل اللجان الداخلية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية لتحقيق الرؤية التي انشئ المرصد من أجلها في الدفاع عن القضايا العربية.



ومثل الأردن في الاجتماع، عضو البرلمان الأردني سابقا وعضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان رسمية الكعابنة.

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