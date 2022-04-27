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الأربعاء، 27-04-2022 05:28 م

الأردن يشارك في الدورة الـ 55 للجنة السكان والتنمية في نيويورك

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الوكيل الإخباري - شارك المجلس الأعلى للسكان بالدورة الـ 55 للجنة السكان والتنمية المنعقدة في الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 25 - 29 من الشهر الحالي، والتي تتناول موضوع السكان والتنمية المستدامة، لا سيما النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع.

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وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، قدم المجلس، ممثلاً بالقائم بأعمال الأمين العام للمجلس رانيا العبادي، نيابة عن الأردن، وضمن الاجتماع الرئيسي للدورة، ورقة موقف الأردن، مسجلة عبر تقنية الفيديو، حول السكان والتنمية المستدامة بعنوان:" النمو الاقتصادي المستدام والشامل".


بينت الورقة أن الأردن يتخذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إطاراً لسياساته وبرامجه، ويقدم تقاريره الطوعية عن التقدم الذي أحرزه نحو بلوغ غايات هذه الأهداف، كونه يدرك ضرورة إيلاء الاهتمام للعلاقة المتبادلة التكاملية بين الاتجاهات السكانية والتنمية المستدامة.


وأوضحت الورقة التي أعدها المجلس بنهج تشاركي مع المؤسسات المعنية، أن الأردن مجتمع فتي، ما يولد قوة دافعة لاستمرار التزايد السكاني في العقود المقبلة، وضغوطاً على موارده المحدودة، واستجابة لذلك وللدخول في مرحلة الفرصة السكانية وجني عوائدها، تم أخيراً إقرار الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان للأعوام 2021 - 2030.


 




 

 


 

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