الأردن يشارك في المعرض الصيني السياحي المتنقل

الوكيل الاخباري- اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها ضمن سلسلة من المعارض السياحية المتنقلة في ثلاث مدن صينية رئيسية، وهي بكين وجوانزو وشنجهاي خلال الفترة من 22 إلى 30 أيار الحالي، بمشاركة عدد من مكاتب السياحة في الأردن وبحضور السفير الأردني في الصين، حسام الحسيني.

اضافة اعلان



وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن هذه المشاركة تأتي لتعزيز الوعي بالمنتج السياحي الأردني، وتدعيم أواصر التعاون السياحي المشترك مع الصين، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية لدى مكاتب السياحة والسفر الصينية، وترسيخ الثقة بما يتم تقديمه للسائح الصيني من خدمات سياحية متميزة في الأردن.



وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية السوق الصيني للمملكة، مبينا أن الأردن لديه القدرة والإمكانيات الكاملة ليكون الوجهة السياحية المفضلة والأمثل للسائح الصيني في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توفير الخدمات السياحية المتوافقة مع متطلبات السائح الصيني وإلغاء المعوقات التي تحد من استقطاب السياح الصينيين الى المملكة ومن أهمها الطيران المباشر من الصين للأردن ما يسهم في زيادة الحركة السياحية للمملكة.

وبين أن هيئة تنشيط السياحة تسعى ضمن خطتها التسويقية للعام الحالي والمقبل، إلى تفعيل رحلات طيران مباشرة بين الأردن والصين، ما يعزز من توافد السياح من مختلف المدن الصينية ويطيل من فترة إقامتهم، إضافة إلى قيام الهيئة بتعزيز تواصلها مع الجمهور الصيني، وباللغة الصينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



من جانبه، أكد نائب مدير عام هيئة تنشيط السياحة، وائل الروسان، خلال عدد من اللقاءات مع وسائل الإعلام والصحافة الصينية، أن الهيئة دأبت وتسعى دوما إلى إتمام جاهزية المملكة لاستقبال أعداد أكبر من السياح من السوق الصيني، وأن هناك قدرة على تلبية رغبات الجمهور الصيني في مجال السياحة من خلال التركيز على تعزيز تجربته السياحية الثقافية في الأردن والانخراط مع المجتمع المحلي للاطلاع على تنوع الثقافة المستمدة من الإرث التاريخي الكبير للأردن والحضارات المتعاقبة التي مرت على المملكة.