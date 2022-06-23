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الخميس، 23-06-2022 04:47 م

الأردن يشارك في مؤتمر إقليمي حول مكافحة الإرهاب

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الوكيل الإخباري - يشارك الأردن في المؤتمر الإقليمي الذي تحتضنه تونس على مدى يومين لبحث سبل مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة جنوب المتوسط.

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ويهدف المؤتمر إلى دعم الديناميكية الإقليمية لمكافحة التطرف والوقاية منه، ووضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون بمجال حقوق الإنسان لمجلس أوروبا.


وجاء تنظيم المؤتمر في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا “برنامج الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية في جنوب المتوسط – برنامج الجنوب الرابع” ومثل الأردن فيه، حيث شارك من الأردن القاضية بمحكمة جنايات أحداث عمان الدكتورة أمامة السعيدي.

 




 

 


 

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