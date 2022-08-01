الإثنين 01-08-2022
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4 اصابات نتيجة حريق بمطعم في العقبة
صدور العدد 401 من مجلة أفكار عن وزارة الثقافة
ورشة حول أسواق التأمين العالمية وأبرز القضايا والتحديات
الأردن يشارك في مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
الرحلة إلى الجيل القادم من الابتكارات القابلة للطي تبدأ الآن
"كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يكشف عن الروزنامة النهائية لتصفياته لعام 2022
مجموعة كابيتال بنك تعلن إتمام إجراءات اكتتاب63 مليون سهم من رأسمال المجموعة لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة
"البوتاس العربية" ووزارة التربية والتعليم يوقعان اتفاقية لتخصيص مبنى رياض أطفال ضمن مدرسة البوتاس الثانوية
كورونا
كورونا
آخر مستجدات كورونا في قطر
دراسة: الفقراء أكثر عرضة للمعاناة مع كورونا
نيوزيلندا تعيد فتح حدودها بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا
وزير الصحة المصري: وصلنا لمرحلة مناعة القطيع ولكنها ليست أبدية
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المياه والعصائر الباردة تطفئ لهيب الحر في وسط البلد
فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
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