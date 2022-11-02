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الأربعاء، 02-11-2022 02:32 م

الأردن يشارك في مؤتمر قمة الويب

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الوكيل الإخباري - تشارك وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مؤتمر قمة الويب للعام الحالي، الحدث الأضخم في العالم للتكنولوجيا، والذي يعقد سنوياً في العاصمة البرتغالية، لشبونة من 1 إلى 4 تشرين الثاني الحالي.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، تضمنت المشاركة هذا العام ولأول مرة جناحاً أردنياً خاصاً ببرنامج "جوردان سورس" ، الهادف للترويج للأردن كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والرقمنة، إضافة إلى تسهيل وتيسير رحلة المستثمر وتقديم الدعم التقني والحوافز العديدة التي توفرها الحكومة للقطاع عامة وخدمات التعهيد والإسناد الخارجي بصفة خاصة.


وتأتي مشاركة الوزارة في المؤتمر نظراً لأهمية الحدث الذي يضم ما يزيد على 70 ألف مشارك من أهل الخبرة والاختصاص في مجال التكنولوجيا والرقمنة، إضافة إلى عدد كبير من المستثمرين وما يزيد على 250 جهة إعلامية لتغطية أبرز الفعاليات والجلسات والأنشطة الأخرى.


ويضم المؤتمر نخبة من كبار الشخصيات العالمية والمتحدثين الدوليين؛ حيث تشارك جلالة الملكة رانيا العبدالله كمتحدثة رئيسية لهذا العام، من خلال جلسة حوارية تتناول من خلالها مساهمة التحيزات الداخلية في التمييز وعدم المساواة، إضافة إلى تسليط الضوء على تنامي أزمة اللاجئين العالمية، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في توفير الفرصة لحياة أفضل.

 




 

 


 

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