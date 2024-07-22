الأردن يشارك في معرض الحج والعمرة السياحي الدولي

الوكيل الاخباري- اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض الحج والعمرة السياحي الدولي السنوي للعام 2024، المقام في ماليزيا واندونيسيا، بمشاركة ممثلي من السفارة الأردنية في اندونيسيا وماليزيا وعدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنية.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، "تأتي مشاركة الهيئة في المعرض من خلال إقامة الجناح الأردني لتأكيد أهمية المعرض وبحث آليات التعاون المشترك بين مكاتب السياحة والسفر والفنادق المهتمة بالسياحة الدينية بشكل خاص، ما يساهم في زيادة أعداد السياح القادمين إلى وجهات السياحة الدينية المختلفة".



وأكد عربيات، أهمية تضمين الأماكن الدينية في الأردن في البرامج المعدة للسياح الماليزيين بعد زيارتهم للأراضي المقدسة لأداء شعائر الحج والعمرة.



وتابع " تأتي المشاركة بالمعرض ضمن جهود الهيئة الترويجية المستمرة في جنوب شرق آسيا، مشيرا الى المكانة التي يحوزها الأردن حيث يعد من أهم وجهات السياحة التي تمتلك المقومات السياحية المؤهلة لاستقبال السياح من ماليزيا واندونيسيا، خصوصا فيما يتعلق بالسياحة الدينية الإسلامية.



واستضافت الهيئة خلال تواجدها في المعرض عدداً من ورش واجتماعات عمل ضمّت القطاعات السياحية الأردنية والماليزية، بحضور عدد من مكاتب السياحة والسفر والإعلاميين وقادة الرأي والمؤثرين وشركات الطيران وممثلي القطاعات التجارية ذات العلاقة.



والتقى ممثلو مكاتب السياحة والسفر الأردنيين ووفد الهيئة المشارك العديد من نظرائهم الماليزيين ضمن هذه الورش التي عقدت في كوالالمبور، ضمن افتتاح رسمي من وزير الشؤون الدينية الماليزي الذي أشاد بمشاركة الأردن في هذه الفعالية والعلاقات الثنائية المشتركة.