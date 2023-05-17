الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة

انضمام جامعة الحسين التقنية رسميا إلى اتحاد الجامعات العربية

افتتاح حديقة مرورية للأطفال في إربد

التضخم يعاود الارتفاع في منطقة اليورو إلى 7%

الدولار يرتفع بدفع من مخاوف التخلف عن سداد الدين الأميركي

بولندا تعلن تسليم معظم مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" إلى كييف

في قصة انسانية رائعة .. عائلة سعودية تتبرع باعضاء جسد ابنها المتوفي وتنقذ حياة 6 أشخاص

الأربعاء، 17-05-2023 01:47 م

الأردن يشارك في منتدى مكافحة الاتجار بالبشر في قطر

232323232323-800x549


الوكيل الإخباري - شارك الأردن في المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط الذي اختتم فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا".

اضافة اعلان


ومثل الأردن في المنتدى، أمين عام وزارة العدل سعد اللوزي، وحضور السفير الأردني في قطر، زيد اللوزي، وممثلين عن الهيئات والجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وأميركا، والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.


وأكد وزير العمل القطري ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الدكتور علي المري، في ختام المنتدى أن الاتجار بالبشر أضحى ظاهرة عالمية تشكل تهديدا للمجتمعات، وتمثل تحديا كبيرا لإرادة المجتمع الدولي، وسعيه لتحقيق التنمية والرخاء للشعوب، لافتا إلى أن هذا المنتدى يأتي ضمن جهود تعزيز الحوار بين المكونات الوطنية والشركاء الاجتماعيين والإقليميين والدوليين بهدف تبادل المعلومات وتفعيل التشاور والحوار المشترك، وتبادل التجارب الرائدة في حماية العمال من ظواهر الاتجار بالبشر بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذه المسألة في ظل التحديات المرتبطة بها.


وبحث المشاركون خلال الجلسات النقاشية للمنتدى، العديد من القضايا والموضوعات والتحديات والتطورات بالمتعلقة بآليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات العلاقة، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وأشكال الاتجار بالبشر في مواسم الاستقطاب السياحي، وعرض بعض التجارب في منطقة الشرق الأوسط بشأن مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، ومحاولة الحد منها.


وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الكويت، الدكتور عامر محمد، إن أحكام الشريعة الإسلامية، حرمت صور الاتجار بالأشخاص قبل تضمينها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.


وقال وزير العدل الإماراتي، عبد الله النعيمي، إن الاتجار بالبشر نوع خطير من الجرائم المنظمة يهدد قرابة 25 مليون شخص على مستوى العالم، مشيرا إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن النسبة الكبرى من ضحايا الاتجار بالبشر هم من الباحثين عن فرص الهجرة المؤقتة للعمل.


بدورها، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان، ورئيسة لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في السعودية، الدكتورة هلا التويجري، إن هناك حاجة لإعداد تصور إقليمي موحد لاستغلال السياحة في جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الآليات المناسبة لمكافحتها بالتعاون مع المنظمات الدولية.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520231612920278955361

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

330579_3_1629125314

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

WhatsApp Image 2023-05-17 at 2.20.18 PM

اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لحقوق الإنسان وقرى الأطفال SOS

364827_1_1579199313

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

1684319950769

انضمام جامعة الحسين التقنية رسميا إلى اتحاد الجامعات العربية

cdb00a6c-whatsapp-image-2022-11-16-at-10.21.00-am-1536x1153-1

افتتاح حديقة مرورية للأطفال في إربد

أخبار متعلقة
6449181136a61

1.5 مليار دينار عجز الميزان التجاري حتى نهاية شباط

0L5A1987

%49.1 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية

1682425158677

الذكرى التاسعة والعشرون لوفاة الملكة زين الشرف طيب الله ثراها

4202211145113520313509

الأردن يكافح بكل أدواته لمواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام

64467a339e626

وزارة الخارجية تقرر إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان

484480

بين الفلك والشرع.. مفتي المملكة يكشف قرار الإفتاء حول أول أيام العيد في الأردن