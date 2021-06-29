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الثلاثاء، 29-06-2021 11:55 م

الأردن يشارك في ندوة حول رعاية كبار السن في الدول العربية

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الوكيل الاخباري - عقدت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية"، اليوم الثلاثاء، ندوة حول "رعاية كبار السن في الدول العربية"، حيث يترأس الأردن رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.اضافة اعلان


وقال ممثل الأردن، مساعد الأمين العام لشؤون التنمية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الجبور، إن معدلات الشيخوخة في الدول العربية تشهد ارتفاعًا متسارعًا خلافًا لما شهدته معظم البلدان المتقدمة، ويرجع السبب إلى انخفاض معدلات الخصوبة، وتحسين الخدمات الصحية، وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة، غير أن هذا التهرم السكاني يتفاوت من بلد إلى آخر في الدول العربية.

 




 

 


 

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