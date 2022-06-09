الأردن يشارك في ورشة عمل افتراضية تحت عنوان التكنولوجيا والانتخابات

الوكيل الاخباري - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان: "التكنولوجيا والانتخابات".



وعقدت ورشة العمل، على مدار يومين، بحضور ممثلي 18 هيئة انتخابية عربية، هي الهيئة الانتخابية لكل من الأردن، البحرين، الإمارات، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، السودان، سلطنة عمان، فلسطين، الصومال، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن.

اضافة اعلان