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الأربعاء، 10-03-2021 09:42 ص

في عمان والمفرق

الأردن يشهد جريمتين صباح اليوم

ججج
منظر للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - صدمة للأردنيين ، منذ ساعات الصباح الباكر ، اليوم الأربعاء ، عقب جريمتي قتل أحدهما في العاصمة عمّان ، والأخرى في البادية الشمالية .

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ضحيتان ، أمام الجريمتين التي أثارتا الرأي العام ، وهزّتا الأردن ، فالأولى راحت ضحيتها "أم" شاب أقدم على قتل والدته بأداة حادة فجر اليوم ، في منطقة ماركا الشمالية - شرق عمان - الأمر الذي تسبّب باستياء أردني، حيال تلك الجريمة ، حيث انسلاخ الابن عن القيم والمبادئ. 

 

جريمة المفرق 

وفي إحدى مناطق البادية الشمالية بمحافظة المفرق ، أقدم أب على إطلاق النار على ابنه ، ما أدّى إلى إصابته ، وحالته العامة سيئة .

ووفق مصادر ، فإن سبب الجريمة ، يعود لخلافات قائمة بين الوالد والابن دفعت الاول لإطلاق النار على الابن، وتمّ إلقاء القبض على الوالد والسلاح الناري الذي استخدمه.

 

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