الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

إقبال مفاجئ وكبير على شراء الخبز في المملكة بعد قرارات رئاسة الوزراء - تفاصيل

الثلاثاء، 25-01-2022 06:20 م

الأردن يصدر عدداً قياسياً من تصاريح العمل للاجئين السوريين

4d728f39-6ed5-455e-b1d3-dd8a54a364d8


الوكيل الاخباري - سُمح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات مختلفة منذ العام ٢٠١٦، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع التجارة بموجب اتفاق الأردن، وهي عبارة عن مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.اضافة اعلان


وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش انه: "يمكن للاجئين أن يلعبوا دورًا مهمًا في الاقتصاد الأردني، وعليهم أن يفعلوا ذلك" و "إن السماح للاجئين بالعمل يقلل أيضًا من الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المساعدات النقدية والتي يمكن توجيهها لدعم الفئات الأكثر ضعفًا بينهم".

يستضيف الأردن أكثر من ٧٦٠ ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم هناك حوالي ٦٧٠ ألف من سوريا، مما يجعل الأردن ثاني دولة مستضيفة للاجئين السوريين بالنسبة لمواطنيها على مستوى العالم بعد لبنان.

تشمل تصاريح العمل البالغ عددها ٦٢ ألف ما يقارب ٣١ ألف تصريح مرن - وهو رقم قياسي أيضًا - يسمح للاجئين بالتنقل بين الوظائف المماثلة في نفس القطاع، وكذلك يسمح لتنقل بين أصحاب العمل والمحافظات، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن كثب مع الاتحاد العام لنقابات العمالية الأردني لإيضاح المزايا المتاحة لحامل مثل هذا التصاريح للاجئين السورين. 

وقال أيمن غرايبة، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "حتى في البلدان التي تسمح قوانينها للاجئين بالعمل، غالباً ما يكون الحصول على وظيفة أمراً صعباً للغاية، لا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة فيها، ويعد التأثير السلبي لجائحة كورونا على الاقتصاد للدول المستضيفة للاجئين عقبة أخرى أمام الذين يحاولون الوصول إلى سوق العمل، وإن زيادة الدعم للبلدان المستضيفة للاجئين هو أمر بالغ الأهمية لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وهذا من شأنه أن يسهل العمل على اللاجئين" وأضاف: "إذا أتيحت الفرصة، يمكن للاجئين جلب الابتكار والمعرفة الفنية إلى أماكن العمل وتقديم مساهمات كبيرة محلياً."

وفي السابق، كان يُسمح للاجئين السوريين في الأردن بالعمل فقط في الزراعة والبناء والتصنيع، ولكن في العام الماضي، تم منح البعض استثناءات للعمل في قطاعات أخرى بما في ذلك الرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا، ومنذ يوليو/تموز ٢٠٢١، تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين مما يعني أنه يمكنهم الآن العمل في الخدمات والمبيعات والحرف وعمال في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وعمال المصانع وتشغيل الآلات وفي الصناعات الأساسية.

في حين يتعافى الأردن من تبعات جائحة كورونا، تلتزم المفوضية بمواصلة العمل مع شركائها والسلطات الأردنية لزيادة فرص العمل للاجئين والأردنيين على حد سواء، وأضاف بارتش: "مع الحاجة الملحة لدعم التعافي الاقتصادي للأردن من تبعات جائحة كورونا، من الرائع رؤية المزيد من اللاجئين قادرين على المساهمة أكثر من أي وقت مضى".

وعلى الرغم من ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة، مع معدل بطالة يبلغ 23 بالمائة في الأردن، لا يزال العديد من اللاجئين الذين يحملون تصاريح عمل يكافحون للعثور على وظائف لإعالة أسرهم، ولا يُسمح قانونياً بالعمل إلا للاجئين السوريين في الأردن حيث لا يستطيع القادمون من دول أخرى بما في ذلك العراق، اليمن، السودان والصومال التقدم للحصول على تصاريح عمل.

وتدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إلى منح اللاجئين غير السوريين فرصة العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202223135436406890930

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

139630

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

1024x576_main_image5e09c14054f96

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

1432577944193329200

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

B22C83CB-1027-4CF2-BEA6-8837C2B04C66

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

12022522117903324883

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

أخبار متعلقة
WhatsApp-Image-2022-01-04-at-10.34.28-AM

الشمالي: إعفاء جميع مدخلات الانتاج الصناعي

11202129102442194628540

الزعبي: ولي العهد وجه بضرورة الوصول للذين لم يتلقوا جرعة اللقاح الثانية

M63A1571

التعليم العالي لـ الوكيل: لم نسجل أي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات

1 (51)

"الازمات": مستعدون لجميع السيناريوهات

1220212783113797842722

إجراء هام من الصحة لمخالطي كافة المصابين بمتحور أوميكرون

0L5A1963

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين - تفاصيل