الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

المواصفات تتعامل مع 99 ألف بيان جمركي

مسودة تعليمات برخص المهن في المناطق السكنية بعمان

3116 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

السماح لمتلقي اللقاح الدخول عبر جسر الملك حسين دون منصة

الحكومة السورية تؤكد حرصها على دعم تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الأردن

تنويه هام من بلدية إربد للمواطنين والتجار

750 شخصا تلقوا جرعة معززة من لقاح فايزر اليوم

%10.4 نسبة الانخفاض في أسعار المنتجين الزراعيين خلال أيار 2021

رواتب موظفي القطاع الحكومي غدا

لا قرارات بشأن التعليم الوجاهي ما دامت النسب الإيجابية تحت الـ5%

الأربعاء، 14-07-2021 01:05 م

تصنيع 14 دواء محليا في العام الماضي

الأردن يُصنّع أدوية للأمراض المزمنة لتحل مكان الأدوية العالمية

من


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات ، أنه يتم العمل حاليا على صناعة الأدوية البيولوجية محليا ، والتي تُعنى بالأمراض المزمنة.

اضافة اعلان

 

وأشار مهيدات ، الأربعاء ، لـ الوكيل الإخباري" ، إلى أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى العمل من أجل توفير الأدوية محليا ، لتقليص تكلفة فاتورة الأدوية العالمية ، حيث توافر عوامل التصنيع المحلي المتميّزة من خلال المهارات والخبرات والكفاءات ، وخدمة للمواطنين الذين هم في "أولويات المؤسسة".

 

وفي ردّ حول ماهية الأدوية البيولوجية ، التي يتم تصنيعها محليا ، أجاب " سيتم تصنيع الأدوية الخاصة بمرضى التصلّب اللويحي ، وأدوية السرطان ، وأدوية مرضى الكلى ".

 

وأشار مهيدات في معرض حديثه إلى أن هنالك خطة من قبل المؤسسة لغايات التطوير الذي من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدّمة من المؤسسة على أكمل وجه ، وخدمة للمواطنين ، بشأن توفير الأدوية بتكلفة مناسبة ، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

 

وعرّج على أن هنالك العديد من أصناف الأدوية العالمية التي يجدر تصنيعها محليا، منوّها أن هنالك أدوية عالمية تم تصنيعها في المملكة.

 

" تمّ تصنيع 14 دواءّ العام الماضي ، حيث كان الاعتماد عليها عالميا ، واليوم تتوافر في السوق المحلي ، الأمر الذي يعني استمرار العمل بكفاءة من أجل تحقيق الاكتفاء الدوائي في المملكة بسواعد أردنية " ، وفق مهيدات .

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا

مسودة تعليمات برخص المهن في المناطق السكنية بعمان

b362b40c995d16e88e1dbf7f29a05c56f7d10f49

3116 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

جسر ملك الحسين

السماح لمتلقي اللقاح الدخول عبر جسر الملك حسين دون منصة

560ea69ad5c5378c66587401a9373e0e

تنويه هام من بلدية إربد للمواطنين والتجار

فايزر

750 شخصا تلقوا جرعة معززة من لقاح فايزر اليوم

DeerAlla-Pakistanis-74

%10.4 نسبة الانخفاض في أسعار المنتجين الزراعيين خلال أيار 2021

أخبار متعلقة
620211918933739177059

5 طائرات لوفود سياحية تصل الأردن الأسبوع المقبل

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعلن عن إجراء جديد وتحذر طلبة التوجيهي

كورونا 2

7 وفيات و502 إصابة بكورونا اليوم الأحد

فرايه

وزير الداخلية: العودة الطوعية هي الحل الأمثل لكافة أزمات اللجوء

هيث

توجه لحجب تطبيقات معينة لمنع 'الغش ' في امتحانات التوجيهي

خارجية

الاردن يدين استهداف ميليشيات الحوثي للسعودية