الأردن يُصنّع أدوية للأمراض المزمنة لتحل مكان الأدوية العالمية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات ، أنه يتم العمل حاليا على صناعة الأدوية البيولوجية محليا ، والتي تُعنى بالأمراض المزمنة.

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وأشار مهيدات ، الأربعاء ، لـ الوكيل الإخباري" ، إلى أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى العمل من أجل توفير الأدوية محليا ، لتقليص تكلفة فاتورة الأدوية العالمية ، حيث توافر عوامل التصنيع المحلي المتميّزة من خلال المهارات والخبرات والكفاءات ، وخدمة للمواطنين الذين هم في "أولويات المؤسسة".

وفي ردّ حول ماهية الأدوية البيولوجية ، التي يتم تصنيعها محليا ، أجاب " سيتم تصنيع الأدوية الخاصة بمرضى التصلّب اللويحي ، وأدوية السرطان ، وأدوية مرضى الكلى ".

وأشار مهيدات في معرض حديثه إلى أن هنالك خطة من قبل المؤسسة لغايات التطوير الذي من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدّمة من المؤسسة على أكمل وجه ، وخدمة للمواطنين ، بشأن توفير الأدوية بتكلفة مناسبة ، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وعرّج على أن هنالك العديد من أصناف الأدوية العالمية التي يجدر تصنيعها محليا، منوّها أن هنالك أدوية عالمية تم تصنيعها في المملكة.

" تمّ تصنيع 14 دواءّ العام الماضي ، حيث كان الاعتماد عليها عالميا ، واليوم تتوافر في السوق المحلي ، الأمر الذي يعني استمرار العمل بكفاءة من أجل تحقيق الاكتفاء الدوائي في المملكة بسواعد أردنية " ، وفق مهيدات .