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الجمعة، 11-11-2022 11:40 م

الأردن يصوت لصالح 5 قرارات بشأن القضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - صوت الأردن اليوم الجمعة أمام اللجنة الرابعة الأممية على مجموعة قرارات متعلقة باللاجئين الفلسطينيين وتمديد ولاية الأونروا حتى عام 2026، والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى قرار يتعلق بالجولان السوري المحتل.

واللجنة الرابعة، المسماة أيضا: لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، هي واحدة من اللجان الست التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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