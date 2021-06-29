الأردن يطلق أول جهاز لتتبع الضب

الوكيل الإخباري - أطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، أول جهاز تتبع حيوان الضب في المملكة، في محمية فيفا الطبيعية اليوم، ضمن برنامج حماية الضب المهدد والذي تنفذه الجمعية منذ العام 2014.



وقال باحث الدراسات الحيوانية في مركز مراقبة التنوع الحيوي المهندس عمر عابد، إن إطلاق جهاز التتبع يهدف لتحديد نطاق التحرك لحيوان الضب ومناطق التغذية الخاصة به داخل المحمية وخلال المواسم المختلفة والتي تساهم وبشكل مباشر في فاعلية خطط الحماية والتفتيش داخل المحمية. وبين عابد أن الجمعية تنفذ برنامجا منذ العام 2014 لدراسة سلوك الضب وأنماط تحركه وتغذيته وتكاثره.

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وأضاف أن الضب يعتبر نوع مركزي (Key stone species) حيث يقوم بحفر جحور عميقة تعتبر ملجأ لكثير من الحيوانات الصغيرة الزاحفة والحشرات. وأوضح أيضا بأن الضب في الأردن عموما يواجه الكثير من التحديات والمهددات والتي ستتيح عملية التتبع فرصا لمعالجتها والحد من آثارها السلبية.



ومن جانبه قال مدير محمية فيفا الطبيعية ابراهيم المحاسنة أن هذا الضب يمكن رؤيته بسهوله اثناء الصباح الباكر، حيث يستلقي تحت اشعة الشمس ليكتسب الحرارة الازمة له فهو من ذوات الدم البارد، و يصعب تميزه عن بعد بسبب لونه و ثباته عن الحركة وينطلق الى جحره عند الإحساس بأي خطر، في حالات معينة يواجه الضب اعدائه بفتح فمه و إصدار صوت يشبه الفحيح و يستخدم ذيله ايضا للضرب.



وبين المحاسنة أن حيوان الضب من الحيوانات المهددة على المستوى العالمي (Vulnerable ) نظرا للانخفاض المستمر في تعداده العالمي نتيجة لتعرضه للصيد الجائر، كما أن تواجد حيوان الضب في محمية فيفا الطبيعة يعتبر من المعايير المحققة في اتفاقية رامسار لحماية الأنواع المهددة داخل المحمية ذلك أن من شروط اتفاقية المسار وجود نوع مهدد بالانقراض في المحمية.



ينتشر الضب بشكل واسع فيتواجد في مصر وفلسطين والأردن وسوريا والعراق ويمتد جنوبا وشرقا ليصل إيران والسعودية والإمارات وعُمان. وفي الأردن يتواجد الضب في المناطق الصحراوية وشبة الصحراوية فيتواجد في وادي عربه إلى العقبة ووادي رم ويتواجد أيضا في مناطق الأزرق والشومري والصحراء الشرقية.



وهو يفضل التواجد في المناطق الوديان المفتوحة ومناطق الحماد والمناطق الرملية ذات الرمال الخشنة القابلة للحفر كما يفضل الضب التغذي على العديد من النباتات الحولية وبعض الأنواع الشجرية مثل الطلح والذي يعتبر أحد المصادر المهمة للماء والغذاء لحيوان الضب وخصوصا في فصول الجفاف.



يعتبر الضب من أكبر الزواحف النباتية (تتغذى على النباتات) في الأردن، حيث يتميز بجلدة الخشن والقاسي ورأسه مستدير وذيلة يحتوي على نتوءات قاسية شوكية الشكل، نشاطه نهاري ويعيش في جحور عميقة يحفرها بمخالب يصل عمقها العمودي الى ما يقارب المتر والامتداد الافقي 20 متر تقريبا.