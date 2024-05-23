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الخميس، 23-05-2024 08:52 ص

الأردن يطلق مبادرة بالأمم المتحدة لدعم الأونروا

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الوكيل الاخباري - أطلق مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، مبادرة التزام مشتركة لدعم عمليات الأونروا التي تواجه تحديات سياسية ومالية.

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وأكد الحمود للصحافة في نيويورك، في تصريحات نيابة عن الأردن والكويت وسلوفينيا وفلسطين التي شاركت في المبادرة، أهمية دور الأونروا الحيوي الذي تلعبه في أماكن عملها.


وقال الحمود، حيث اصطف بجانبه عشرات السفراء الأعضاء بالأمم المتحدة المؤيدين للمبادرة، إن قرار إطلاق مبادرة التزام مشترك للأونروا هي متابعة لاجتماع مجلس الأمن في نيسان الماضي واجتماع الجمعية العامة في آذار، بالإضافة إلى رسالة المفوض العام للأونروا التي بعثها للجمعية العامة في شباط الماضي.


وأشار الحمود إلى أن للأونروا وحسب التفويض الذي أقرته الجمعية العامة، دور حيوي في تقديم المساعدات المنقذة للحياة وخدمات التنمية البشرية لأجيال من لاجئي فلسطين في فلسطين المحتلة والأردن وسورية ولبنان"، مضيفا "أننا نؤمن بأنه من المهم على الدول أن تعيد التأكيد على دعمها للدور، الذي لا غنى عنه، وتقوم به الأونروا في تقديم المساعدة والإغاثة وإرسال رسالة قوية من الدعم السياسي لها".


وأوضح الحمود أن "الالتزام المشترك سيتناول عدة جوانب من دور الأونروا في غزة والاستقرار الإقليمي إلى أزمتها المالية، والمسائل المتعلقة بمبدأ الحياد، والاعتراف بالجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو الأونروا، وأهمية التعاون مع الوكالة وجوانب أخرى".


وأعرب الحمود عن أمله بأن "تحظى المبادرة بدعم قوي"، مشيرا إلى إرسال رسالة إلى أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى المبادرة.


 




 

 


 

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