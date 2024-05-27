الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

"شكوى جديدة" ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

بعد انتشاره بشكل واسع .. السير تكشف حقيقة فيديو اصطدام سيارة كهربائية بدون سائق في الاردن

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين عالميا

وزارة الزراعة توضح بشأن أسعار الأضاحي لهذا العام

الأردن يعتبر قصف الاحتلال لمخيم نازحين في رفح جريمة حرب ويدعو للتصدي لها

يوازي لواء في الجيش .. الاحتلال يكشف عدد قتلاه ومصابيه منذ بداية حرب غزة

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 12 مسيرة أوكرانية استهدفت غربي البلاد

أسعار الذهب في الاردن اليوم

صواريخ من لبنان تصيب مبنى في الجليل الأعلى بأضرار جسيمة

الإثنين، 27-05-2024 10:17 ص

الأردن يعتبر قصف الاحتلال لمخيم نازحين في رفح جريمة حرب ويدعو للتصدي لها

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" غربي رفح يوم أمس، في تحدٍ صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتأمين الحماية للمدنيين العزل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

بعد انتشاره بشكل واسع .. السير تكشف حقيقة فيديو اصطدام سيارة كهربائية بدون سائق في الاردن

620232415635940723181

وزارة الزراعة توضح بشأن أسعار الأضاحي لهذا العام

ط

مجلس وزراء الصحة العرب يقر مبادرات أردنية خلال اجتماعه الستين في جنيف

512710_1_1693067600

83 مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى منطقة اليورو

1909481799

الإعلان عن الامتحان النظري للمرشحين للقبول ببرامج الاختصاص العالي بالطب في الجامعة الهاشمية

999

السير: وفاة امرأة بحادث تدهور مركبة

أخبار متعلقة
R2uJNuZWLxEWqvlx3FEX4rXnb8MNujQ93nZ4Sf9S

الولايات المتحدة تهنئ الأردن بمناسبة الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك

470219_1_1664435462

ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة إلى 770 مليون دينار

M63A9710 - Copy

هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية رغم حملهم للجنسية الأردنية

مقاس-الحاويات-2

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول

1715260231106

العقبة: الاحتفال بتخريج فوج بالأكاديمية الوطنية للسياحة والطيران

441409676_750178750598701_7717486079003064719_n

نقيب المهندسين يرعى فعاليات ملتقى العقبة الهندسي الأول للجان الشبابية