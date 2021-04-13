الأردن يعتمد مسالخ جديدة في السودان



الوكيل الاخباري -

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وافق وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، على تنسيب لجنة المسالخ باعتماد كل من مسلخ الشاهين الإفريقي ومسلخ غناوة، والسماح بالاستيراد منهما بالإضافة لمسلخ الكدرو المعتمد سابقاً لدى الوزارة.وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، جاء اعتماد المسالخ الجديدة، بعد أن استكملت كافة الوثائق المطلوبة منها وبعد التقييم الذي قامت به اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم الوضع البيطري في السودان نهاية شهر آذار الماضي.وأكد البيان، أن هذه الخطوة من شأنها منع أي عمليات احتكار قد تحدث وزيادة المنافسة بين المصدريين من هذه المسلخ والمستوردين منها الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسعار اللحوم السودانية في الأسواق الأردنية.