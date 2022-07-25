الأردن يعرض تجربته في مكافحة تهريب المخدرات على لبنان

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الداخلية مازن الفرايه في مكتبه، اليوم الاثنين، وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي والوفد المرافق.

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وتخلل اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها خصوصاً في مجالات تبادل الخبرات الأمنية والاستفادة من تجربة المملكة في التعامل مع مكافحة عمليات تهريب المخدرات وتبادل المعرفة الفنية والعملياتية في هذا الصدد.



وعرض الفرايه خلال اللقاء على الوزير الضيف التجربة الأردنية من حيث التجهيزات اللوجستية والمعدات المتطورة التي يستخدمها الأردن في معابره الجوية والبرية والبحرية خاصة الحدود الشمالية للمملكة والتي تشهد وبشكل يومي محاولات لتهريب المخدرات، حيث تتعامل معها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية والجمركية بكل كفاءة وحرفية للتخلص من هذه الآفة الخطيرة التي تؤرق المجتمع الأردني وباقي المجتمعات الإنسانية في دول العالم كافة.



من جانبه، أكد وزير الداخلية اللبناني استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، مشيرا الى أن حكومة بلاده تعكف على تنفيذ خطة لتنشيط القطاعات كافة وبما يساهم في تخطي المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً.



وأكد مولوي أن هذه الخطة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعاون ودعم الدول العربية الشقيقة ومنها الأردن.