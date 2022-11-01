الأردن يعزي إيران بضحايا الهجوم الإرهابي على شيراز

الوكيل الاخباري - قدّمت المملكة الأردنية الهاشمية تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة شيراز وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.



وبعث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي برقية تعزية، اليوم، إلى نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أكد فيها إدانة ورفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، وأعرب عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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