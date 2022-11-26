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السبت، 26-11-2022 05:52 م

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا انهيار أرضي بجزيرة إسكيا

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديقة بضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في بلدة كاساميتشولا بجزيرة إسكيا الإيطالية نتيجةً للتساقط الغزير للأمطار على الجزيرة، صباح اليوم، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع الجمهورية الإيطالية الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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