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الإثنين، 13-09-2021 10:21 ص

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سير

Foreign Ministry building - (Archives)


الوكيل الاخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا حادث السير بولاية النعامة الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجزائر الشقيق، والتعازي الحارة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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