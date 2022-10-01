الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا الإعصار إيان

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بضحايا الإعصار إيان الذي ضرب ولاية فلوريدا، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، وخلّف أضراراً ماديةً جسيمة.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول تضامن المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



كما أهاب الناطق الرسمي باسم الوزارة بالمواطنين الأردنيين في ولاية فلوريدا، والمناطق التي سيمر منها الإعصار، ضرورة توخي الحيطة والحذر، والامتثال لتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الأمريكية، والتواصل في حالات الطوارئ والحاجة إلى مساعدة على رقم هاتف الطوارئ لسفارة المملكة في واشنطن: 2022949522 أو مركز العمليات في مقر الوزارة 00962795497777.

