الجمعة 29-07-2022
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الملكة مهنئة بالعام الهجري الجديد: اللهم اجعله عام رحمة وسلام
الفلك الدولي: رؤية هلال شهر محرم من عمان بالعين المجردة - صور
الأردن يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية كنتاكي في أمريكا
الهجرة النبوية الشريفة: منعطف تاريخي أضاء حياة أمة
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أخبار الشركات
كابيتال بنك يحقق أرباحاً نصف سنوية بلغت 60.2 مليون دينار تعادل أرباح العام المنصرم بأكمله
تصفيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 تنطلق في الأردن اليوم
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حملة "البدايات الحلوة مع سامسونج" تعود من جديد مع خصومات مميزة للمقبلين على الزواج
كورونا
كورونا
استرازينيكا ترفع توقعاتها بشأن الأرباح بفضل زيادة المبيعات
التدخين يزيد خطر مضاعفات كورونا
دراسة..فقدان الشم والتذوق بعد كورونا أكثر بين النساء
كيف نميز بين عدوى أوميكرون وأمراض الصيف؟
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فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
حالة نادرة على مستوى العالم ولادة طفل داخل طفل في مصر - صور
مصر.. مفاجأة جديدة في قضية زوج وزيرة الصحة السابق المتهم بالرشوة
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والدة قاتل فتاة المنصورة تكشف سبب عدم حضورها محاكمته
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ذهاب الدوري: الوحدات البطل بأفضل هجوم ودفاع والفيصلي لم يخسر
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منتخب الصقور يحلق نحو نصف نهائي كأس اسيا
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برنامج الوكيل
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بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية
الترخيص: النظام عاد للعمل بشكل طبيعي وحفرية سببت قطع الانترنت
التربية:أسئلة امتحان التوجيهي مشابهة للإمتحانات التجريبية
مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان اعتباراً من 1 تموز
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