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الخميس، 02-09-2021 08:25 م

الأردن يعزي بضحايا الفيضانات والعواصف في نيويورك ونيوجيرسي

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29


الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بضحايا الفيضانات والعواصف التي ضربت ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، وأسفرت عن وفاة وإصابة العشرات، وخلّفت أضراراً ماديةً جسيمةً.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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