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الأحد، 25-04-2021 12:12 م

الأردن يعزي بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العراق

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( أ ف ب)


الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب العراق بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن المملكة مع العراق في هذا المصاب الأليم، معربا عن تعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن العراق فجر الأحد الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الذين سقطوا في حريق ضخم اندلع ليل السبت في وحدة للعناية المركّزة مخصّصة لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفى ببغداد، بحسب ما أعلنت الحكومة.


 




 

 


 

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