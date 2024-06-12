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الأربعاء، 12-06-2024 03:44 م

الأردن يعزي بضحايا فاجعة الكويت

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الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بضحايا الحريق الذي اندلع، اليوم في منطقة المنقف في العاصمة الكويتية، وأسفر عن عدد من الضحايا والإصابات. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة عن تضامن المملكة مع دولة الكويت الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

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