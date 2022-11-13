الأحد 13-11-2022
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الأردن يعزي تركيا بضحايا التفجير الإرهابي

الأحد، 13-11-2022 06:43 م

الأردن يعزي تركيا بضحايا التفجير الإرهابي

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الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، عن أحر مشاعر التعازي والمواساة للجمهورية التركية الشقيقة بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم في اسطنبول اليوم.

ودان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي التفجير مشيرا انه عملاً إرهابياً جباناً ذهب ضحيته الأبرياء.

وأكد المجالي تضامن الأردن المطلق مع الأشقاء في تركيا، وشدّد على أن الإرهاب عدوٌّ مشتركٌ تدينه المملكة بكل أشكاله.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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