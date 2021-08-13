الأردن يعزي تركيا بضحايا الفيضانات

الوكيل الاخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة بضحايا الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة في ولايات قسطمون وسينوب وبارتن الواقعة شمال البلاد وأسفرت عن وفاة وإصابة العشرات، بالإضافة إلى وقوع الأضرار المادية.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز تضامن المملكة مع الأشقاء في الجمهورية التركية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وأعرب عن التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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