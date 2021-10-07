الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيقة بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس، وقد أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين.

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وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيقة، وأحر التعازي لأسر الضحايا.



قتل 3 عسكريين تونسيين مساء الثلاثاء، في حادث سقوط مروحية عسكرية "كانت في تمرين ليلي"، في قابس شرقي البلاد، وفق وزارة الدفاع التونسية.

