الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 12:27 م

الأردن يعزي روسيا بضحايا حادث منجم الفحم

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الوكيل الاخباري– أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديقة بضحايا حادث منجم الفحم بمقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا، والذي وقع يوم أمس، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن تضامن ووقوف المملكة مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديقة، وخالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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