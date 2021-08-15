الأحد 15-08-2021
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الأحد، 15-08-2021 11:43 ص

الأردن يعزي روسيا وتركيا بضحايا تحطم طائرة مروحية روسية

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا بضحايا تحطم طائرة مروحية روسية كانت تشارك في إطفاء الحرائق في محافظة كهرمانمراس جنوب تركيا، مما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها البالغ عددهم ثمانية من الروس والأتراك.

وأكدت الوزارة وقوف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا في هذه الحادثة الأليمة والتعازي لذوي الضحايا.

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