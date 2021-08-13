الجمعة 13-08-2021
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الجمعة، 13-08-2021 05:36 م

الأردن يعزي مصر باستشهاد أفراد من القوات المسلحة المصرية في سيناء

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الوكيل الاخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، عن "أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر، باستشهاد عددٍ من أفراد القوات المسلحة المصرية في محافظة سيناء شمال شرقي البلاد أثناء مواجهات مع عناصر إرهابية".اضافة اعلان


وأكد الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز، في بيان، تضامن الأردن مع مصر، ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب و"فكره الضلالي"، مؤكدا أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويشكل ركيزة أساسية في الأمن القومي والعربي.

وشدد على إدانة الأردن لجميع أشكال التطرف والإرهاب، الذي يستهدف الأبرياء، ويقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم الدينية والإنسانية جمعاء.

 




 

 


 

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