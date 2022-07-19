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الثلاثاء، 19-07-2022 03:56 م

الأردن يعزي مصر بضحايا حادث السير في المنيا

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث السير الذي وقع صباح اليوم في محافظة المنيا، وأسفر عن وقوع عشرات الوفيات والإصابات. 

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتعازي الخالصة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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