الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

‏‏إصابة ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات بعد مقاومة لمداهمة أمنية

بريطانيا: انخفاض إصابات كورونا

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

وزيرة الطاقة تنعى المهندس مروان بشناق

لبنان يطلق حملة للتشجيع على تلقي لقاح كورونا

الحنيطي: توجيهات ملكية بزيادة أعداد الحاصلين على قروض الإسكان

الأرصاد الجوية: هذه أماكن تراكم الثلوج في الأردن - أسماء

متصرفية لواء الكورة تؤكد جاهزيتها للمنخفض الجوي

المهندس مروان عبدالله بشناق في ذمة الله

الأردن يعلق استيراد الأناناس

الإثنين، 15-02-2021 06:46 م

الأردن يعلق استيراد الأناناس

66



الوكيل الاخباري - علقت وزارة الزراعة استيراد الأناناس من مناطق إعادة التصدير، واشترطت أن يكون الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة إلى الأردن.
اضافة اعلان

وقالت وزارة الزراعة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إنها تصدر رخص الاستيراد للسلع الزراعية المختلفة بعد التحقق من سلامة المصادر التي تستورد منها وخلوها من الأمراض والآفات الحجرية، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية في المركز الحدودي عند وصولها.

وأشارت إلى اصدار رخص استيراد الأناناس بكمية 6 آلاف طن عام 2019، و3 آلاف طن عام 2020، والإدخال الفعلي لـــ 817 طنا و921 طنا في عامي 2019 و 2020، فيما تنوعت مصادر الاستيراد من الفلبين وبنما وتايلند والهند وكينيا وماليزيا والاكوادور وكوستاريكا واندونيسيا واوغندا وغانا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1613413582916

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

1613412195731

وزيرة الطاقة تنعى المهندس مروان بشناق

1202116184341115203160

الحنيطي: توجيهات ملكية بزيادة أعداد الحاصلين على قروض الإسكان

220211317745602806171

الأرصاد الجوية: هذه أماكن تراكم الثلوج في الأردن - أسماء

22021373733413025334

متصرفية لواء الكورة تؤكد جاهزيتها للمنخفض الجوي

1613405739160

وزير المياه وأمين عمان يبحثان الجهود التنسيقية للتعامل مع المنخفض الجوي

أخبار متعلقة
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120218141238871228032

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

1202114221955760444919

عبيدات : هذا ما سيحدث في الشهرين المقبلين

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1020203034053633131448

البرلمان العربي يثمن توفير الأردن لقاح كورونا للاجئين مجانا

ترقب

توصيتان هامتان للعمل على حسر وباء كورونا