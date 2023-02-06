الإثنين 06-02-2023
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الإثنين، 06-02-2023 05:55 م

الأردن يعلن إرسال مساعدات لسوريا وتركيا

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الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، أن الأردن سيرسل مساعدات لسوريا وتركيا للإسهام في الجهود الإغاثية، بتوجيه من جلالة الملك.

وقال الصفدي عبر تويتر: "رحم الله ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل. اتصلت بنظيري التركي مولود جاويش أوغلو والسوري فيصل مقداد مقدما تعازي المملكة، ومؤكدا تضامننا الكامل مع الأشقاء".

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