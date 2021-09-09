الأردن يعلن انطلاق مهرجان جرش في 22 أيلول الحالي

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون عن إنطلاق فعاليات الدورة 35 للمهرجان في 22 أيلول الحالي تحت رعاية الملك عبدالله الثاني في مدينة جرش الاثرية.



وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بحضور المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، وأعضاء من اللجنة العليا للمهرجان، قال العايد إن مهرجان جرش للثقافة والفنون يحمل خصوصية ورمزية لدى جميع الأردنيين و"يسرني أن أعلن عن إقامة المهرجان في دورته الـ35 في 22 من هذا الشهر ويمتد حتى الثاني من الشهر المقبل تحت رعاية ملكية سامية وضمن بروتوكول صحي معد لهذه الغاية".

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